Els productors demanen comprar fruita, encara que sigui petita

En aquesta finca de Tornabous no faran ni la meitat de quilos de pera que l'any passat. A banda de les que va fer malbé el gel a l'abril, moltes no han crescut prou per culpa de la calor i no arriben al calibre comercial. Normalment, s'accepten a partir de 60 o 65 mil·límetres de diàmetre i els falten entre 5 i 10 mil·límetres.

Des del sector alerten dels problemes que pot comportar la manca de sortida de l'elevat percentatge de fruites petites d'enguany.