La Generalitat eleva el dèficit fiscal al 8,5% del PIB

La Generalitat torna a aixecar la veu d'alarma per l'augment del dèficit fiscal amb l'Estat. Segons el darrer balanç corresponent a la diferència entre les aportacions i els ingressos de 2019, se situa en els als 20.196 milions d'euros.

Aquesta dada equival al 8,5% del PIB català, enfront dels 17.049 milions d'euros de l'últim càlcul, el corresponent a 2016, quan el dèficit fiscal va aconseguir un 8%.

Giró també ha criticat la manca de transparència de l'Estat pel fet de no publicar les balances fiscals entre Comunitats i ha demanat explícitament al PSC que convenci la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, perquè canviï d'opinió.

Creix l'aportació de Catalunya

Aquest és almenys el càlcul que ha fet el departament d'Economia de la Generalitat a partir d'estimacions, ja que la Generalitat denuncia que des de l'any 2016 el Govern espanyol no li aporta totes les dades necessàries per a realitzar aquest càlcul. Segons l'aproximació feta per la Generalitat tenint en compte el mètode del flux monetari, Catalunya va aportar en 2019 a l'Estat el 19,6% dels seus ingressos totals, quatre dècimes més que en 2016, mentre que va rebre el mateix percentatge de les despeses que llavors, un 13,4%.