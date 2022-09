L'economia catalana resisteix i creix un 1,6% el segon trimestre de l'any, davant el tímid augment d'una dècima els tres primers mesos de l'any. Segons l'IDESCAT, el creixement de l'economia catalana és cinc dècimes superior a la mitjana espanyola, tot i la davallada de la indústria i l'agricultura. Una marxa de l'economia que patirà un refredament a la tardor, segons Foment del Treball.

Per això, la patronal catalana exigeix deflactar l'IRPF per combatre la inflació i demana "responsabilitat" al govern espanyol per evitar alimentar l'espiral de preus. "El fred de la tardor també el notarem a les nostres butxaques", ha alertat el secretari general adjunt i director d'Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo. Amb tot, Foment ha insistit en la necessitat d'un pacte de rendes.

Pacte de rendes i "responsabilitat" "No pot ser que una persona que ha perdut poder adquisitiu pagui més IRPF. Això clama al cel, mentre el gran beneficiari calla", ha opinat Guillermo. "Són beneficis caiguts del cel", ha criticat. Així, Foment considera que el govern hauria "d'ajustar" els diferents trams de renda per tal que les famílies i les empreses no hagin de pagar més impostos. De fet, durant la seva intervenció, Guillermo ha insistit que cal evitar pujar els tributs i, inclús, reduir "selectivament" alguns d'ells. "Cal un exercici de responsabilitat davant d'aquest refredament econòmic", ha dit el director d'Economia de la patronal. En aquesta línia ha instat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a liderar la resposta al context econòmic actual. "Cal evitar negociacions paral·leles i fer una negociació en conjunt. Això no vol dir que tothom ha de tenir el mateix pes, perquè no tothom parteix de la mateixa situació", ha advertit.