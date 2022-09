Cap espai per l'acord entre partits

El Govern afronta més dividit que mai la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya segueixen endavant amb l'executiu estan condemnats a entendre's amb alguna altra formació per tirar endavant els comptes del 2023. Els comuns, que van donar suport als pressupostos del 2022, asseguren que no ho posaran fàcil, mentre el PSC s'ofereix per pactar.