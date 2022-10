La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, critica que ERC, Junts i CUP no tenen pla per fer la independència: "Els convidem que el facin". En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Feliu ha denunciat la falta d'unitat dels partits política i considera que els partits independentistes no estan units perquè competeixen per una base de vot, però assegura que "la gent està unida".

Feliu veu l'acord de claredat com una opció "molt morta" En concret, la líder independentista s'ha mostrat "decebuda" amb el camí a seguir del Govern i considera que l'Executiu d'Aragonès ha abandonat el projecte de la independència, però que també està sol en aquesta decisió: "Ningú comparteix la seva estratègia per arribar-hi". Considera que el president de la Generalitat prioritza el diàleg amb l'Estat, qui considera que "menteix". En aquesta línia, la presidenta de l'ANC creu que la via de l'acord de claredat amb antecedents al Canadà que va proposar Aragonès en el debat de política general és una via "molt morta": "Aragonès haurà de canviar de rumb perquè ens el creguem"

Aposta per una llista cívica independentista per les eleccions parlamentàries Feliu creu que "de cap manera" el procés independentista català s'ha acabat. Assegura que la proposta de l'ANC de fer la independència el 2023 hauria estat un "primer ànim per treballar" i que l'organització hagués treballat per les grans mobilitzacions, però Aragonès ho va descartar. La presidenta de l'ANC ha avançat que la llista impulsada per l'ANC està prevista per les eleccions al Parlament, no per a les municipals: "Està pensada per activistes, gent no directament vinculada a la política". Aquest partit cívic està pensat per activistes i amb l'objectiu de fer unes votacions que culminin en la independència i "després construir": "El mecanisme és el mateix que el 2017, però acabant".