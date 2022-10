Dolors Feliu: "Ni ERC, Junts i CUP tenen un pla per la independència"

Dolors Feliu convida als partits independentistes amb representació (ERC, Junts i CUP) a elaborar una proposta per a fer la independència: "Cap dels tres partits tenen un pla", assegura. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana sosté que el Govern ha abandonat el projecte de la independència, destaca que Aragonès "està molt sol" i ha perdut la majoria que el va fer president: "Li serà molt difícil governar amb tan poc suport". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, avança que la llista que impulsen està pensada per les eleccions al Parlament, no per a les municipals, i estarà formada per activistes no relacionats directament amb la política. Diu que la proposta de l'ANC de fer la independència el 2023 hauria estat un "primer ànim per treballar", però que Aragonès no la va voler ni valorar. Veu l'eina de les eleccions per "ratificar la voluntat d'independència" com una alternativa a aquesta proposta de l'Assemblea. I vincula l'aprovació dels pressupostos a un pla per la independència.