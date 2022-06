Dolors Feliu: "Les paraules de Rufián no són tan insignificants"

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, qualifica de "lamentables" les paraules de Gabriel Rufián sobre les seves declaracions contra els dirigents de Junts per haver titllat de "tarat" Puigdemont per declarar la independència: "No són tan insignificants com podríem pensar. Ens ensenya què està pensant". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Feliu s'ha mostrat dolguda perquè creu que no només ho pensa el polític català d'Esquerra sinó que pot anar més enllà: "Pot ser que hi ha gent que ho pensi perquè no es va fer efectiva, però no estic segura que els provoqui tan despreci. Es tracta amb respecte".

I va més enllà, considerant que són paraules que sorgeixen "en un partit que es diu independentista". Feliu considera que més enllà de la manca de respecte de les paraules de Rufián, el fet posa en qüestió que Esquerra vulgui fer la independència: "O que Gabriel Rufian la vulgui, rient, de manera ofensiva. Després pot posar-hi excuses".

El diàleg "no està donant fruits" Feliu considera que la via del diàleg per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'estat "no està donant fruits": "Hi hauria d'haver un projecte cap a la independència més enllà del que està sobre la taula". La presidenta de l'ANC assenyala a Esquerra per mantenir un diàleg amb el govern d’Espanya "on no es pot parlar de referèndum d’autodeterminació" i també retreu els pactes de Junts per Catalunya amb el PSC a la Diputació de Barcelona: "De paraules ja n’hem vist moltes, dues legislatures de paraules. Les paraules no són suficients". “☕ @DolorsFeliu considera que la via del diàleg "no està donant fruits" | @assemblea



"Hi hauria d'haver un projecte cap a la independència més enllà del que està sobre la taula".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 9, 2022

"S'ha de defensar el català, sigui com sigui" El Parlament aprova la llei del català a l'escola Dolors Feliu defensa que l'acord pel català a l'escola és "una política contra direcció" i no va en la línia d'un projecte per la independència. Feliu descarta fer concessions per buscar un consens amb partits com el PSC: "Hi havia la idea de fer consens a tota costa, però hi ha coses que no... S'ha de defensar el català sigui com sigui". “☕ @DolorsFeliu descarta fer concessions per buscar un consens amb "els que no defensen el català" | @assemblea



"S'ha de defensar el català, sigui com sigui".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/AcJttP06Sz“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 9, 2022 Per la presidenta de l'ANC el català està en perill a Catalunya i l'Estat vol potenciar el castellà: "La sentència del TSJC va per protegir el castellà quan el que està en perill és el català".