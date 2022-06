El Parlament aprova la llei del català a l'escola

El Parlament ha aprovat la llei del català a l'escola per respondre la sentència del TSJC que fixa un 25% en castellà. Ho ha fet amb els vots a favor d'ERC, Junts, PSC i ECP, mentre que la resta de grups parlamentaris hi han votat en contra i el diputat de Junts Francesc Ten s'hi ha abstingut. La proposició de llei estableix que el castellà és "curricular" i es refereix al català a l'escola com a llengua "vehicular".

L'aprovació al ple del Parlament arriba després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que ha avalat la norma amb l'argument que "s'amplia l'ús del castellà" a l'escola. De fet, la llei s'havia d'aprovar en l'anterior ple de la cambra, però els partits de la dreta ho van aturar en recórrer a l'òrgan consultiu.

Com s'aplicarà?

El projecte de llei aprovat també estableix que l'ús de les llengües s'ha de determinar "exclusivament amb criteris pedagògics i de forma singularitzada" per a cada centre educatiu. I, en aquest sentit, assenyala que s'ha de decidir d'acord amb el projecte lingüístic de cada centre tenint en compte la situació sociolingüística.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat la paraula per defensar que la llei "representa un acord de país" que és "obert" i vol sumar els que avui no hi són en la votació. I ha reivindicat que el Parlament no dimiteix de legislar. "Avui decidim perquè les lleis les aprovi aquest Parlament i no cap altra instància", ha afegit. Per a Aragonès, la llei aprovada situa el català com a "eix vertebrador" de l'escola catalana davant les "amenaces" dels darrers anys i ha fet un agraïment explícit al cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa.

Per la seva banda, Illa ha coincidit amb Aragonès que el consens d'avui "ha de ser obert" i, en aquest sentit, s'ha compromès a eixamplar el suport a altres formacions. Segons ha dit, la llei aprovada no hauria de ser un punt d'arribada sinó un "punt de sortida". I també ha volgut destacar que, per al PSC, "defensar el català no és atacar el castellà".

Per la seva banda, la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat als partits de la dreta que deixin de mentir i de dividir. I, en aquest sentit, ha reivindicat que el castellà és "la llengua de tots i totes i no només de l'extrema dreta i de l'espanyolisme".