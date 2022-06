01:26

El Parlament ha aprovat la llei del català a l'escola per respondre la sentència del TSJC que fixa un 25% en castellà. Ho ha fet amb els vots a favor d'ERC, Junts, PSC i ECP, mentre que la resta de grups parlamentaris hi han votat en contra i el diputat de Junts Francesc Ten s'hi ha abstingut. La proposició de llei estableix que el castellà és "curricular" i es refereix al català a l'escola com a llengua "vehicular".