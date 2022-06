Josep Bargalló: "Amb el diàleg no arribarem a la fita"

L'exconseller d'Educació, Josep Bargalló, critica que la justícia decideixi sobre les polítiques en educació a Catalunya, en referència al 25 % del castellà a les aules. Bargalló defensa que el problema sobre la llengua a l'escola seguirà "fins que l'Estat no marqui clarament el model o fins que el sistema judicial no vulgui fer política" i considera "tirar pilotes endavant" la llei de Política Lingüística que es va aprovar al Parlament: "La llei és una eina per donar resposta fins que el TS s'inventi un altre camí".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Bargalló diu que el castellà ha estat sempre curricular, com també ho han estat l'anglès o el francès: "A partir dels anys 80 sempre hi ha hagut alguna assignatura en algun curs que es feia en castellà". Josep Bargalló assenyala que el govern de l'Estat no ha tingut prou valentia per "plantar-se" amb el català a l'escola: "Estem on estem perquè el govern del PP va fer un recurs i el govern del PSOE no el va voler retirar".

Els percentatges competen als pedagogs L'exconseller d'Educació diu que és correcte haver deixat clar en el Decret i en la Llei que és el conseller la màxima autoritat: "Els jutges han pres el camí de no sentenciar contra el conseller, sinó contra el director del centre, perquè saben que la direcció és més feble". Josep Bargalló diu que els canvis en educació, hi han de ser sempre i els percentatges no són competència dels jutges sinó dels pedagogs: "Els constitucionalistes utilitzen la justícia perquè el Departament no sigui autoritat educativa".



"Amb el diàleg no arribarem a la fita" Josep Bargalló creu en el diàleg com a necessitat de mostrar la disposició dels independentistes a dialogar: "No crec que el diàleg acabi de manera positiva perquè l'Estat espanyol no té la cultura". Bargalló diu que no podran arribar enlloc si algú creu que no han dialogat i reclama "armar-se de raons" perquè no els acusin de no voler dialogar malgrat considerar que "amb el diàleg no arribarem a la fita".



L'exconseller d'Educació considera que hi haurà fricció entre els partits independentistes, si bé creu que la fricció "no ha de ser excessiva" entre independentistes "perquè perjudica l'independentisme". Borràs i Turull assumeixen la direcció de Junts per Catalunya