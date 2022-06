Josep Bargalló aposta perquè l'independentisme mantingui el diàleg amb l'Estat amb l'objectiu d'armar-se de raons. "Amb el diàleg no arribarem a la fita", diu contundent l'exconseller d'Educació de la Generalitat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que el problema sobre la llengua a l'escola seguirà mentre "no es clarifiquin moltes coses". "La llei és una eina per donar resposta fins que el TS s'inventi un altre camí", ha dit sobre l'estratègia de "pilota endavant". "Estem on estem perquè el govern del PP va fer un recurs i el govern del PSOE no el va voler retirar", ha afegit criticant la manca de valentia de l'executiu de Pedro Sánchez. Defensa que "no és cap novetat" que el castellà sigui curricular a l'escola catalana. "Pot ser una novetat l'ús de la paraula, a nivell de text", puntualitza. Insisteix que marcar percentatges a l'educació no és competència dels jutges: "Un conseller ha de trobar el camí perquè una sentència no impliqui canvis pedagògics". I no veu Junts per Catalunya com un adversari, però reconeix que li està costant perdre l'hegemonia.