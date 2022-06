L'entrevista

L'exconsellera d'Afers Socials, Treball i Famílies, Dolors Bassa, dissenteix de les paraules del seu company de partit d'Esquerra republicana de Catalunya (ERC), Toni Comín, sobre la vigència del mandat de l'1 d'octubre. En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La2 i Ràdio 4, Comín va defensar "el mandat de l'1 d'octubre" i es va mostrar "compromesos" amb culminar la independència s'hi han de perdre "uns anys per la ingenuïtat del president". Dolors Bassa, per una altra banda, creu que de ser així, "ella no hauria anat a la presó i Comín no ho diria des de Brussel·les i seguiria aquí". I aclareix: "Si el mandat de l'1-O fos vigent, jo no hauria anat a la presó".



Dolors Bassa espera amb incertesa la resolució del Tribunal Suprem que està revisant els indults concedits als polítics presos pel dia del referèndum: "La por ja l'hem perduda, perquè hem estat a la presó". Bassa diu que el canvi de criteri del Tribunal, admetent ara el recurs, és una mostra que s'ha polititzat la justícia: "La repressió continua".

Taula de diàleg "Hi haurà un moment que haurem de dir: 'Què fem'"

L'exconsellera confia que la taula de diàleg es tornarà a reunir "per força" i assegura que si no ho fa és perquè el PSOE no vol. Bassa diu que ERC manté l'aposta pel diàleg amb l'Estat, alhora que es pregunta pel camí que s'ha de seguir en un futur si segueix sense donar cap fruit més enllà dels indults: "Hi haurà un moment que haurem de dir: Què fem?".

Bassa ha justificat la negació d'Esquerra a la reforma laboral per no anul·lar les reformes anteriors i aposta: "ERC no té cap relació amb el PSOE, estem arreu perquè tenim un compromís amb la gent del país".

"No som fills de l'1 d'octubre, venim de molt abans"

L'exconsellera critica les presses per a un "nou embat" contra l'Estat com proposa Junts per Catalunya: "Quan diuen hem de tornar-hi demà, ningú diu com". Bassa recorda que hi ha 3.000 persones més pendents de judici i que "enmig de la repressió no pots tornar-hi".

L'exconsellera d'Esquerra afirma que hi ha dues estratègies, la d'ERC que considera que tornar a l'embat immediatament no és possible, que cal aglutinar forces, i la de Junts, que volen tornar a l'embat de seguit. Dolors Bassa també és contundent amb els qui veuen l'u d'octubre com un inici: "No som fills de l'u d'octubre, venim de molt abans".

L'exconsellera diu que Gabriel Rufián no va estar "encertat" amb les paraules a Jaume Asens en què va dir que hauria d'anar-hi menys a les reunions a Brussel·les: "No sé per què ho va dir". Bassa assegura que el republicà sap que l'exili és "dur i complicat".

"La llengua vehicular del país és el català"

Dolors Bassa ha explicat el sentit d'un tuit seu en el que es mostrava molesta pel conflicte amb la llengua a l'escola: "Engegava a tots els que estan polititzant la llengua. Estava molt enfadada". Bassa ha defensat que el 25% de castellà a l'ensenyament prové d'una llei que ja no existeix. Segons la seva opinió, no hi ha conflicte i només "gent que ha judicialitzat" la llengua: "La llengua vehicular del país és el català, no s'ha de polititzar".