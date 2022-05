Toni Comín: "La pregunta és si el PSC serà a l'acord"

L'eurodiputat de Junts per Catalunya i vicepresident del Consell per la República, Toni Comín, assegura que Junts estarà a l'acord a través d'un decret llei des del Govern per defensar la llengua catalana juntament en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), soci de Govern. Sobre la negociació de la via parlamentària per a la reforma de la Llei de Política Lingüística, Comín considera que els dos partits del Govern català s'han posat d'acord, els Comuns "sembla que sí" i el que "està més en l'aire" és el PSC i la CUP, però condiciona el suport: "El consens a qualsevol preu no, l'objectiu no és el consens per si mateix en aquest cas és protegir la llengua, no una de les llengües".

"Defensa el català com a única llengua vehicular" Toni Comín diu que l'objectiu ha de ser protegir la llengua catalana i que ha de ser l'única considerada com a llengua vehicular: "No és una manera d'arraconar el castellà sinó l'única de protegir el català". Comín critica la posició del PSC que diu, no és tant per la llengua sinó amb la democràcia: "Ha donat suport al 155 i fa ple de coses incompatibles amb un compromís sencer amb una democràcia europea". “��️ "Estem en un moment que l'objectiu no pot ser el consens".

