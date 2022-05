02:50

Reunió de la Junta de portaveus per tancar la norma que treballen els partits per la sentència del 25% de castellà a les aules.

Reunió de la Junta de portaveus per tancar la norma que treballen els partits per la sentència del 25% de castellà a les aules. L'acord entre ERC, Junts, PSC i Comuns per fer una nova llei del català estaria gairebé enllestit. La voluntat dels partits és entrar la proposició de la nova llei lingüística aquest dilluns al Parlament perquè es pugui aprovar per lectura única en el ple d'aquesta setmana.

Justament, els partits que han de tancar els últims serrells, tots es mostren optimistes en arribar a un acord en les pròximes hores. De fet, ERC assegura que només queda polir la lletra petita | Laura Herrero