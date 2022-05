Setmana clau per fer front a la sentència del 25% a les aules. Continuen les negociacions frenètiques entre ERC, Junts, Comuns i PSC per fer una nova llei de política lingüística que estaria a punt d'entrar al Parlament. Els terminis són justos perquè abans del 31 de maig hi hagi nova llei.

Segons fonts dels negociadors, hi ha acord perquè primin els criteris pedagògics per sobre dels percentatges. Com es plasma aquesta qüestió en el redactat, de forma més explícita o amb més o menys eufemismes, és el punt delicat per acostar totes les posicions.

Els partits estan treballant en una doble via. D'una banda, un decret, la manera més ràpida de sortir del pas i que es podria tombar en la legislatura vinent. I, de l'altra, un projecte de llei, que seria molt més difícil de recórrer i tombar-lo. Si tira endavant la llei, el govern aprovarà també el decret per reforçar el blindatge.

En paral·lel, però, el Govern ultima un decret llei molt més explícit en què sí que es rebutja frontalment parlar de percentatges. Una mesura que necessitaria el suport de la CUP per tirar endavant.

