JxCat ignora l'últimàtum d'ERC, PSC i Comuns

El Govern de la Generalitat està ultimant un decret llei que exclou percentatges de llengües en l'ensenyament a les aules catalanes, i que atorga a la Conselleria d'Educació la responsabilitat de donar el vistiplau als projectes lingüístics dels centres.

Mentre que en el Parlament ERC, PSC i comuns esgoten el termini de 24 hores per a aconseguir acostar a JxCat al consens per a impulsar una normativa legal per a blindar el català, en paral·lel el Govern treballa en un decret llei que permeti protegir els centres educatius i els seus projectes lingüístics enfront de les resolucions judicials que els obliguen a impartir un 25% de classes en castellà.

Presenten recurs El Govern recorre la sentència del TSJC que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. La Generalitat ha presentat un recurs d'interposició en què es demana que es deixi sense efecte l'ordre judicial fins que es resolgui. El gabinet jurídic de la Generalitat considera que els denunciants - Assemblea per la Llengua- no tenen legitimitat i no representen a la ciutadania, tenint en compte la jurisprudència del Suprem. Mentre no es resolgui el recurs, el Govern demana que s'aturi l'ordre d'aplicar la sentència, tenint en compte que el curs a més està acabant. El Govern presenta aquest dimarts el recurs contra l'ordre del 25% de castellà a les aules. L'executiu català seguix treballant en una reforma legislativa que compti amb el "màxim consens"



�� L'executiu català segueix treballant en una reforma legislativa que compti amb el "màxim consens" | @RTVECatalunya



L'executiu català assegura que la modificació de la llei de política lingüística acordada amb ERC, PSC i comuns, també s'està ultimant, cap de les vies són excloents, però assegura que el marge és curt.

Reforma de la llei de política lingüística Junts replica a ERC, PSC-Units i comuns que no se sumarà a la reforma de la llei de política lingüística, però s'ofereix a negociar "alternatives". La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avançat que "difícilment" es trobarà en 24 hores un consens. Junts diu no sentir-se "interpel·lada" per l'ultimàtum d'ERC, PSC i Comuns. Mònica Sales: "JxCat no aprovarà la reforma de la Llei de Política Lingüística"



��️ Mònica Sales: "JxCat no aprovarà la reforma de la Llei de Política Lingüística" | @mncsls @RTVECatalunya



ERC s'obre a negociar, però avisa Junts que el temps "s'esgota". La portaveu d'ERC al Parlament, Raquel Sans, ha assegurat aquest dimarts a la tarda que estan disposats a esperar més temps per intentar que "tothom se senti còmode". Paral·lelament, els comuns han afirmat que en el pròxim ple blindaran el català a l'escola "amb JxCat o sense JxCat". "Aquesta situació la podríem haver resolt fa dos mesos i ara no estaríem en temps de descompte", ha criticat la líder d'ECP, Jéssica Albiach, que ha dit que respondre-hi abans hauria estalviat a la comunitat educativa "dos mesos d'incertesa". Els comuns blindaran el català "amb Junts o sense" Albiach: "Ho podríem haver resolt ja i ara no estaríem en temps de descompte"



��️ Albiach: "Ho podríem haver resolt ja i ara no estaríem en temps de descompte" | @RTVECatalunya



Per la seva banda, el diputat de la CUP-NCG Xavi Pellicer ha denunciat que la reforma de la llei de política lingüística "toca de mort" el model d'immersió lingüística i ha exigit a ERC, PSC i comuns que retirin la proposta. Contràriament, el líder del PSC, Salvador Illa, ha avisat que seria "un error" perdre el consens pel català, després que JxCat s'hagi despenjat de l'acord al Parlament. Afirma que les sentències: "S'han de complir". Salvador Illa assegura que "es mossega la llengua" sobre el que està fent Junts jugant amb el consens del català. El líder dels socialistes insisteix que les sentències "s'han de complir"



�� El líder dels @socialistes_cat insisteix que les sentències "s'han de complir" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/ys6G3YqZoG pic.twitter.com/Kj8sidEDQK“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 17, 2022 El portaveu parlamentari de Cs, Nacho Martín Blanco, ha qualificat la proposta de reforma de la llei de política lingüística que proposen ERC, PSC i comuns de "bunyol jurídic" i ha avisat que no té "cap mena de viabilitat". En roda de premsa al Parlament, ha advertit que aquesta modificació no dona compliment a la sentència i ha argumentat que a la proposta de text no s'hi explicita aquest percentatge. En aquest sentit, ha insistit que si passat el termini donat pel TSJC no s'acaba fent una segona assignatura troncal en castellà, aniran als tribunals. Per la seva banda, Vox també estudiarà portar la llei de política lingüística al TC si s'aprova la reforma i la veu com "un engany més".