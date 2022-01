El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència que obliga a impartir a les escoles catalanes el 25% de les classes en castellà i dona 10 dies per notificar-la a la Generalitat. A partir d'ara, el Govern de la Generalitat té dos mesos, per aplicar la sentència. Si passats aquests dos mesos no ho ha fet, les parts afectades poden demanar l'execució "forçosa", tal com marca l'article 104 de la Llei 29/1998 del contenciós-administratiu.

ÚLTIMA HORA El TSJC decreta ferma la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà en tot el sistema educatiu català.



Dona 10 dies al Govern perquè l'executi.



➕ Info ����https://t.co/BZjIU0L8iz pic.twitter.com/2VxXlxylwy“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 21, 2022

El TSJC ha dictat aquest decret després de rebre testimoni del Tribunal Suprem, que va rebutjar el recurs que havia presentat la Generalitat contra la sentència emesa pel tribunal català el 16 de desembre del 2020.

Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del PP. Tot i que la resolució és ferma, sí que es pot presentar un recurs tècnic de reposició en un termini de cinc dies.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat la seva defensat el model d'escola en català a través de les xarxes socials. Denuncien que s'aturin "els atacs a la llengua": "Prou de polititzar l'educació".

El president i el vicepresident del Govern han defensat el model d'escola catalana.



Mentrestant, Ciutadans, acusa el govern de posar els funcionaris en un compromís



➕Info: https://t.co/A9eENRJBuy pic.twitter.com/UkZlfd52fX“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 21, 2022

Una defensa a la qual també s'hi han sumat els partits independentistes. Mentrestant, Ciutadans, acusa el govern de posar els funcionaris en un compromís.