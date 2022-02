El Departament d'Educació ja ha respost al Tribunal Superior de Justícia (TSJC), amb relació a la sentència que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà a tot el sistema educatiu català. En aquest document, acusen rebut i assumeixen la responsabilitat del compliment d'aquesta sentència.

El Govern té dos mesos per executar la sentència del 25% de castellà

La conselleria disposa de dos mesos per donar-hi compliment , abans que se'n pugui demanar l'execució forçosa.

Fins al moment, el govern català només ha apuntat que acataran la sentència aplicant el marc legal en vigor , i en aquest sentit ha recordat que aquest contenciós ve de l'any 2015 i, per tant, s'emmarca en l'anterior llei estatal, la llei Wert. També han avançat que mantenen converses sobre aquesta qüestió amb l'actual ministra d'Educació, Pilar Alegria.

El TSJC va fer pública la fermesa de la sentència el 21 de gener. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit aquest dilluns que es crearà un nou marc normatiu per "refermar" el model d'escola catalana , però sense concretar explícitament si s'acatarà o no la sentència .

El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, va explicar fa uns dies que des del Govern de la Generalitat respondrien al TSJC haver rebut la sentència del 25% del castellà a l'escola: "Lluitarem davant d'una sentència absurda". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Cambray no deixava clar si acataria o no la decisió judicial, però si que donarien "resposta a la Llei d'educació de Catalunya" amb un nou marc normatiu.

Amb relació amb la família de Canet de Mar, que va denunciar haver patit assetjament arran de la sentència sobre el 25% del castellà, el conseller González-Cambray va dir que no li va semblava oportú parlar-hi: "He parlat amb el centre educatiu i amb la inspecció educativa. No discriminem mai ningú". El titular d'educació va afegir que va contrastar que s'havia acompanyat a la família des del centre educatiu i que no li constava cap mena d'assetjament.