El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, ha explicat que des del Govern de la Generalitat faran acusament de rebut de la sentència del 25% del castellà a l'escola: "Lluitarem davant d'una sentència absurda". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Cambray no deixa clar si acatarà o no la sentència del 25% de castellà a les aules, però ha detallat que, en qualsevol cas, donaran "resposta a la Llei d'educació de Catalunya" i amb un nou marc normatiu.

"La família de Canet de Mar no m'ha demanat parlar" Amb relació amb la família de Canet de Mar, que va denunciar haver patit assetjament arran de la sentència sobre el 25% del castellà, el conseller González-Cambray ha dit que no li va semblar oportú parlar-hi: "He parlat amb el centre educatiu i amb la inspecció educativa. No discriminem mai ningú". González-Cambray diu que va contrastar que s'havia acompanyat a la família des del centre educatiu i que no li consta cap mena d'assetjament. “☕ @JosepGCambray va parlar amb la família de Canet que va denunciar assetjament?



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 7, 2022

Hi haurà una "transformació" a la selectivitat Josep Gonzàlez-Cambray diu que modificaran el currículum a primer de batxillerat de cara al curs vinent i l'any següent, 23-24 a segon de batxillerat: "Les proves d'accés a la universitat del 2024 ja hauran d'estar adaptades a aquest nou currículum". Gonzàlez-Cambray explica que el 20% de l'horari sigui decidit per les escoles forma part d'un currículum basat en "cap on van els països europeus més avançats" i dona per fet que hi haurà una "transformació" a la selectivitat. “☕ @JosepGCambray dona per fet que hi haurà una "transformació" a la selectivitat | @educaciocat



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 7, 2022

Retirar les mascaretes "el més aviat possible" El conseller d'Educació diu que canvien el protocol per no "quarentenar" les aules i demana la retirada de les mascaretes dels centres com més aviat millor, en funció de les decisions sanitàries: "Seria una fantàstica notícia". González-Cambray ha recordat que el 24 de gener hi havia 122 mil alumnes confinats i avui en són 34 mil i que els protocols sanitaris han permès mantenir la presencialitat: "El 91% dels alumnes i el 94% del professorat han anat a l'aula". “☕ @JosepGCambray demana la retirada de les mascaretes dels centres el més aviat possible, "en funció de les decisions sanitàries" | @educaciocat



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 7, 2022