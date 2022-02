La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,Teresa Ribera, considera que Catalunya "va molt tard" amb les renovables i adverteix que "pot perdre un tren": "Ha perdut una dècada".

En una entrevista al 'Cafè d'idees', Ribera considera un "error" etiquetar les nuclears i el gas com energies verdes: "Que la Comissió faci això al marge de la decisió del Consell no és bo". I assegura que aquesta classificació no desincentiva les inversions en les renovables, però "obre l'espectre".

(Hi haurà ampliació)