La Champions y el Mónaco como acicates de un Real Madrid que busca la redención del Bernabéu

El Real Madrid se mide este martes al Mónaco en la jornada 7 de la fase regular de la Champions League con la imperiosa necesidad de lograr una victoria que selle su pase directo a los octavos de final de la competición, sin tener que pasar por la repesca de los dieciseisavos como la campaña pasada, y ahorrarse posibles disgustos en última hora en la última cita de la liguilla europea en casa del Benfica.

El escenario del duelo será el Bernabéu, que volverá a ser el termómetro de un equipo que ya tuvo que lidiar con los pitos el sábado pasado en el partido de Liga ante el Levante. Un descontento generalizado que se centró, principalmente, en la figura de Vinícius, y, en menor medida, en la de Bellingham. Tampoco se escapó el presidente de la entidad, Florentino Pérez, quien tuvo que escuchar cánticos de "¡Florentino, dimisión" desde el palco.

La Champions es por antonomasia la competición favorita del equipo más laureado de Europa y 15 veces ganador de la competición. Suele ser donde el Real Madrid saca su mejor versión y hace bueno aquel dicho del mítico Juanito de "90 minuti en el Bernabéu son molto longo". Puede ser el mejor escenario para que jugadores y afición hagan las paces y dejen atrás una de las semanas más convulsas de la última década en el club.

Unos siete días fatídicos que comenzaron con la pérdida del primer título de la temporada ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Un disgusto que le costó el puesto un día después a Xabi Alonso, para sorpresa de todos. Tampoco fue menos sorpresivo el nombramiento de Álvaro Arbeloa como su sustituto a dos días de afrontar la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey ante el Albacete, en un partido que iba a ser un arma de doble filo para el nuevo técnico con la que se acabó cortando.

Arbeloa asistió a la eliminación, contra todo pronóstico, del Real Madrid ante un equipo de Segunda División, dando paso a la tormenta perfecta. En apenas tres días se habían tirado por la borda dos competiciones y un entrenador. El nuevo técnico asumió todas las culpas, a pesar de que apenas tuvo 24 horas para preparar la cita.