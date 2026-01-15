El Albacete condena los cÃ¡nticos racistas contra Vinicius

El Albacete ha condenado los cánticos racistas dirigidos al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius en los prolegómenos del partido de octavos de final de Copa del Rey que les enfrentó este miércoles en el Carlos Belmonte.

En un comunicado, el club destaca que, si por algo se caracteriza la ciudad y la entidad, es por su "hospitalidad" y subraya que su afición "ha sido reconocida en innumerables ocasiones como una de las más deportivas y cordiales del fútbol español".

"Por ello duelen y avergüenzan a partes iguales que imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte por actuaciones de espectadores que no respetan ni representan lo que encarna el albacetismo", añade la nota.

Asimismo, han dejado claro que no van a consentir la ciudad y el club "queden señalados por comportamientos aislados indeseables".

En esa línea, han anunciado que desde el Albacete Balompié están trabajando "en la identificación de quien arrojó un plátano al terreno de juego, una labor para la que demandamos la ayuda de las instituciones competentes y de nuestra afición, a la que requerimos de su cooperación durante este proceso".

Y se reafirman: "más allá de las sanciones que puedan recaer sobre la persona responsable una vez identificada a través de las autoridades correspondientes, el Albacete Balompié desea manifestar que adoptará todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte".

A su vez, desde club muestra su "total repulsa a los asquerosos cánticos de tinte xenófobo que un reducido grupo de aficionados profirieron en las inmediaciones del Carlos Belmonte horas antes del partido y que, insistimos, para nada representan nuestros valores".

Por último, el Albacete Balompié, en nombre "de toda su ejemplar afición" muestra su apoyo a "Vinicius Junior, al Real Madrid CF y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables, manifestando de nuevo nuestro total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio", concluye el comunicado.