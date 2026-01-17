Real Madrid - Levante, en directo el partido de la jornada 20 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Levante UD, que se disputa desde las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Real Madrid vs Levante | La Liga

El momento tal vez no sea el más propicio para el Madrid. A pesar de la diferencia de potencial de cada plantilla y el balance favorable a los blancos, la reciente derrota en Copa frente al Albacete y los hechos que le precedieron, enrarecen el ambiente en el Bernabéu. Se prevé un recibimiento tenso, por no decir hostil, del respetable hacia la plantilla. Será el segundo partido de Álvaro Arbeloa en el banquillo, que a buen seguro confiará en jugadores a los que dio descanso para afrontar la eliminatoria copera, con el resultado ya sabido. 'Vacas sagradas' como Jude Bellingham y, sobre todo, el pichichi Kylian Mbappé están llamados a enderezar el rumbo del equipo, a la vez que algunos jugadores lo están para corregir el propio rumbo.

El Levante viene animado por el mal momento del Madrid y también por su historial, que, sin ser favorable, sí que tiene elementos particulares a los que remitirse. De las tres únicas victorias en el Bernabéu en 16 visitas, los granotas lograron todas en este siglo y las dos últimas fueron relativamente recientes, también en momentos convulsos para el conjunto blanco y por idéntico resultado: 1-2. La última fue en la temporada 2020-2021, jornada 21, con Zinedine Zidane en el banquillo y sin espectadores. La anterior fue en la temporada 2018-2019, jornada 8, en una derrota para el Madrid que supuso un clavo más en la tumba del por entonces entrenador, Julen Lopetegui. En la actualidad, el conjunto que dirige el portugués Lluís Castro es penúltimo en la tabla y acumula tres jornadas consecutivas sin perder, con dos empates y una victoria. El técnico podría hacer debutar al francés Ugo Raghouber, que llega cedido del Lille.