Arbeloa: "Entiendo la decepción del Bernabéu, pero necesitamos su apoyo"
- El nuevo entrenador del Real Madrid también ha insistido en la idea de recuperar la mejor versión de sus jugadores
- Real Madrid - Levante, en vivo, sábado a las 14:00 horas en RTVE.es
El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no ha dudado en pedir el apoyo de los aficionados madridistas en el Bernabéu para afrontar el duelo de Liga del sábado ante el Levante, después de su inesperada eliminación de la Copa del Rey en los octavos de final ante el Albacete, además, también ha vuelto a insistir en la necesidad de trabajar para "recuperar la mejor versión de los jugadores".
"Respeto mucho la opinión del Bernabéu y entiendo que el aficionado esté dolido, pero yo les voy a pedir apoyo para los jugadores. Las grandes gestas se han conseguido con el apoyo del Bernabéu. Juanito dijo que 90 minutos en el Bernabéu son molto longos y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Madrid. Yo pido el apoyo a pesar de que entiendo su decepción", ha dicho el exjugador en la rueda de prensa previa al partido ante los 'granotas'.
Y es que el partido ante el Levante será una prueba de fuego para el nuevo míster, que debutó el pasado miércoles con una durísima eliminación de la Copa ante un equipo de Segunda, apenas dos días después de la destitución del Xabi Alonso como 'jefe' del banquillo blanco.
En su primera comparecencia, Arbeloa resaltó la importancia de recuperar el nivel físico de los jugadores y su mejor versión, algo para lo que el club recuperó días antes de su llegada a un viejo conocido, Antonio Pintus, preparado físico en otras etapas con Zidane y Ancelotti.
Unas palabras y unos hechos que se tomaron como una crítica soterrada al trabajo que venía haciendo Xabi Alonso, algo, que al ser cuestionado sobre ello, ha querido desmentir, aunque ha vuelto a insistir en la misma idea del otro día.
"No soy ajeno a todo lo que se dice y si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi no las van a encontrar, están equivocados. Lo que pasó en Albacete fue una falta de juego, de físico y de todo y el responsable soy yo. Con Antonio -Pintus- es un privilegio trabajar y vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos los aspectos", ha hecho hincapié el madrileño.
Arbeloa sigue con sus muestras de cariño a Vinícius
En esta tercera rueda de prensa de Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, el hasta hace poco técnico del filial también ha vuelto a agradecer "el esfuerzo" y "la actitud" de Vinícius ante el Albacete y ha desmentido que los jugadores que no fueron convocados se borrasen del duelo.
"Con respecto a eso, la convocatoria estuvo formada por jugadores que podían jugar. Los que se quedaron era porque estaban lesionados o había esfuerzo de lesión. Agradecí el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, el esfuerzo que había hecho. No paró de encarar, pedir el balón... Eso es ser un líder y eso es lo que necesito de Vinícius y lo que quiero ver en él. También he leído muchas críticas a los canteranos y me vais a tener siempre enfrente porque la cantera del Madrid es la mejor del mundo", ha valorado.
Preguntado por si se había hecho autocrítica en el vestuario tras al desastre de Copa y las palabras de Carvajal en la que decía que "habían tocado fondo", Arbeloa ha insistido, de nuevo, en que el "único culpable" es él.
"Entiendo que se busquen culpables, pero trabajo para encontrar soluciones. Cuando las cosas no van bien es porque tengo que ayudar mejor a mis jugadores y si no lo hacen es porque no he sabido o no han entendido lo que yo he querido. Me siento muy responsable de lo que pasa en el campo. De esa derrota en Albacete no cambio ni una coma", ha reflexionado el técnico.
"Les conté una anécdota en el vestuario, que tarde muchos años en ganar una Copa de Europa. Yo era campeón del Mundo, de la Euro, había ganado mucho... Y cuando por fin gané esa Copa de Europa, que era la Décima y que era muy importante, me subí al bus y tenía detrás a un compañero que llevaba un año y me dijo: vamos a por otra, ¿no? Le dije al vestuario: ¿Sabéis quién es? Vuestro capitán, esa es la mentalidad que yo quiero, porque el Madrid solo hay eso, presente, no importa lo que has ganado", ha proseguido Arbeloa.
Para en nuevo míster de la 'casa blanca', lo más importante, por encima del estilo de juego o el trabajo físico que aún queda por hacer, es que desde el minuto uno los jugadores muestren la ambición del ganador.
"Quiero un equipo que salga a ganar desde el minuto 1, que no haya dudas de que vamos a por la portería del rival. Quiero transmitir eso al margen de que tenemos una idea de fútbol que vamos a ir trabajando. Quiero un equipo que transmita ambición, pasión e ilusión", ha finalizado Arbeloa.