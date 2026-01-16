Arbeloa: "Entiendo la decepción del Bernabéu, pero necesitamos su apoyo"

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, no ha dudado en pedir el apoyo de los aficionados madridistas en el Bernabéu para afrontar el duelo de Liga del sábado ante el Levante, después de su inesperada eliminación de la Copa del Rey en los octavos de final ante el Albacete, además, también ha vuelto a insistir en la necesidad de trabajar para "recuperar la mejor versión de los jugadores".

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu y entiendo que el aficionado esté dolido, pero yo les voy a pedir apoyo para los jugadores. Las grandes gestas se han conseguido con el apoyo del Bernabéu. Juanito dijo que 90 minutos en el Bernabéu son molto longos y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Madrid. Yo pido el apoyo a pesar de que entiendo su decepción", ha dicho el exjugador en la rueda de prensa previa al partido ante los 'granotas'.

Y es que el partido ante el Levante será una prueba de fuego para el nuevo míster, que debutó el pasado miércoles con una durísima eliminación de la Copa ante un equipo de Segunda, apenas dos días después de la destitución del Xabi Alonso como 'jefe' del banquillo blanco.

En su primera comparecencia, Arbeloa resaltó la importancia de recuperar el nivel físico de los jugadores y su mejor versión, algo para lo que el club recuperó días antes de su llegada a un viejo conocido, Antonio Pintus, preparado físico en otras etapas con Zidane y Ancelotti.

Unas palabras y unos hechos que se tomaron como una crítica soterrada al trabajo que venía haciendo Xabi Alonso, algo, que al ser cuestionado sobre ello, ha querido desmentir, aunque ha vuelto a insistir en la misma idea del otro día.

"No soy ajeno a todo lo que se dice y si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi no las van a encontrar, están equivocados. Lo que pasó en Albacete fue una falta de juego, de físico y de todo y el responsable soy yo. Con Antonio -Pintus- es un privilegio trabajar y vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos los aspectos", ha hecho hincapié el madrileño.