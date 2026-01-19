Hora y dónde ver gratis en TV el Real Madrid - Atlético, semifinales de la Supercopa de España femenina

El Real Madrid y el Atlético de Madrid son los protagonistas de la primera semifinal de la Supercopa de España, que se disputa entre el martes 20 y el sábado 24 de enero en Castellón. El vencedor se enfrentará en la final al ganador del duelo entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao.

Este año ha dado la casualidad que tanto los participantes como el sorteo han coincidido al cien por cien con el torneo masculino, que se disputó hace unos días en Arabia Saudí. Aunque las jugadoras se negaron, a través de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), a disputar este torneo en un país que discrimina a la mujer. Así que ellas jugarán en Castellón. Es una oportunidad de revancha para las leonas, merengues e indias, pero las culés son aún más favoritas en un campeonato que han ganado en cinco de las seis ocasiones que se ha disputado.

El FC Barcelona, rival a batir El torneo lo disputa el FC Barcelona como campeón de Liga y, también, de Copa; el Atlético de Madrid, subcampeón de Copa de la Reina; el Real Madrid, subcampeón de Liga y el Athletic Club, que entra como el cuarto de Liga, porque el tercero fue el Atleti. El FC Barcelona ha ganado el torneo en cinco de las seis ocasiones que se ha disputado y lo ha hecho con una goleada tras otra. La menor fue por 3-0 a la Real Sociedad en la temporada 2022-23, pero también la mayor por 10-1 en la 19-20. El Atlético de Madrid cayó por 7-0 en la 21-22, el Levante por el mismo resultado dos años después y la pasada temporada fue el Real Madrid el que sufrió una 'manita': 5-0. En total, cinco finales, cinco victorias, 32 goles a favor y solo uno en contra. Una auténtica barbaridad. El Atlético de Madrid no está en su mejor temporada y marcha quinto, a 11 puntos del líder, el FC Barcelona y a siete de puestos Champions. Pero eso sí, su único encuentro contra su rival en este torneo se ha saldado con victoria 2-1 al Real Madrid, ha empatado 1-1 con el Athletic Club, también en casa, y ha caído 0-6 contra el Barça. El Real Madrid ha vencido al Athletic por 1-4 y ha caído en el Clásico femenino por 4-0, además de la derrota con el Atleti.

Convocatorias y jugadoras destacadas El Atlético de Madrid depende de la inspiración de la brasileña Luany, la máxima asistente de la Liga junto a Mapi León con siete pases de gol y una de las máximas goleadoras con seis, además de la MVP, mejor jugadora de la Liga, en el mes de septiembre. La mejor rematadora es la noruega Synne Jensen, con siete tantos, y la internacional española Fiamma Benítez le sigue con seis. ““ En el Real Madrid la máxima goleadora es la escocesa Caroline Weir con siete tantos y dos asistencias. Las internacionales españolas Alba Redondo y Athenea del Castillo le siguen con cuatro cada una, la primera ha dado un pase de gol y cinco, la segunda. El Real Madrid todavía no ha publicado la convocatoria de forma oficial.