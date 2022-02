L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, assegura que no confia en la taula de diàleg, però creu que és "necessària" per visualitzar que l'Estat no té cap proposta més enllà de la repressió: "No tinc cap confiança en la taula, però crec que és necessària perquè la bandera del diàleg sempre ha estat de la banda dels independentistes". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que també servirà per als no independentistes que veuran que s'han fet tots els esforços i, així i tot, "que l'Estat espanyol no té cap oferta per a Catalunya".

"L'1 d'octubre va sortir malament" Carme Forcadell diu que l'1 d'octubre va sortir malament perquè "vam acabar a la presó o a l'exili" i afirma que pretenien negociar el resultat amb l'Estat de com fer la separació. Forcadell diu que l'1-O els ha servit "per aprendre" i aposta per "un acte de desobediència diferent" en el futur. L'expresidenta del Parlament ha afegit que la repressió posterior l'octubre del 2017 és conseqüència de "la frustració" de no haver trobat ni una urna, i resta importància a la declaració unilateral del 27 d'octubre: "Això va desencadenar la repressió, l'u d'octubre va ser un acte de desobediència". “��️ "L'1 d'Octubre va sortir malament".



Carme Forcadell diu que l'1O els ha servit "per aprendre" i aposta per "un acte de desobediència diferent"



