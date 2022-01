La Mesa del Parlament acaba amb les llicències d'edat

Ja no es concediran més llicències perquè el personal de més de 60 anys del Parlament pugui seguir cobrant sense treballar. La mesa de la Cambra ha decidit eliminar-les directament del reglament. En concret, els grups han votat a favor de suprimir l’article 79 de l’Estatut del Règim de Govern Intern que permetia aquest privilegi.

A priori, ja no se’n concediran més i s’està a l’espera de l’informe jurídic per abordar com acabar amb les 12 noves que es troben a l’espera de ser aplicades i les fins a 21 que ja s’estan aplicant. La mesura arriba abans fins i tot de negociar amb els treballadors, ja que es considera que no cal perquè no es tracta d’un conveni col·lectiu.

Següents passos Ara el tràmit farà que la modificació de l'ERGI sigui informada al Consell de Personal del Parlament, diguin el que diguin els treballadors, la mesura no es farà enrere. Posteriorment, se celebrarà una Mesa ampliada que informi tots els grups de les intencions de la Mesa, i per últim la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) aplicarà l'eliminació de l'article. Es dona per fet l'aval de la CAI a la modificació, donat que, com a mínim, PSC, ERC, JxCat i la CUP hi donarien suport. El Parlament es compromet a acabar amb els privilegis dels funcionaris retirats

El paper de la secretaria general del parlament El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, creu que la secretària general del Parlament, Esther Andreu, ha de dimitir o ser destituïda "de manera immediata" si es confirmen les acusacions que l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona ha traslladat a la Mesa. Cid ha afirmat que no pot continuar en el càrrec si ha "bloquejat" informacions i ha dilatat el procés "per interessos propis o per encàrrec d'algú". Després de tota la polèmica per les llicències per edat, el portaveu d'En Comú Podem considera que a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, se li està "escapant de les mans" la gestió de la cambra catalana. El Parlament paga 1,7 milions a 21 funcionaris jubilats Bayona ha dirigit un escrit a la Mesa contra la secretària general per la gestió de la informació sobre les llicències per edat. L'acusa d'haver obstaculitzat sistemàticament de donar les dades que demanava el diari 'Ara', que finalment va destapar que la cambra es gasta 1,7 milions d'euros anualment en pagar funcionaris que ja no hi treballen.