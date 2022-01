Escarp acusa Borràs de trencar la cadena de confiança amb les llicències d'edat

La vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament i diputada del PSC, Assumpta Escarp, també assumeix l’autocrítica sobre les llicències d’edat. En una entrevista al Cafè d'idees de Ràdio 4 i La 2 amb Gemma Nierga, Escarp reconeix que es coneixia la llicència per edat en el si del Parlament i que, per tant, "les coses s'han fet malament".

“☕ Assumpta Escarp critica que només la presidenta conegués les dimissions a l'òrgan de transparència | @socialistes_cat @aescarp ��️ "Hi ha coses que no funcionen". �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/UovTVdoKyw @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/h2oXs0AKCt “

La responsable de transparència de la Mesa critica que només la presidenta conegués les dimissions a l'òrgan de transparència i reconeix que "hi ha coses que no funcionen".

Ara bé, Escarp puntualitza que desconeixien les dades agregades d'aquestes i que suposaven en total 1,7 milions d'euros . Si els companys que porten el tema de personal, la secretària general i la presidenta del Parlament, diuen que s'ha arribat a un acord amb els treballadors per reduir-ho, el que no saps és el volum que suposa això", ha afegit.

Frenar les noves peticions

La diputada del PSC veu "molt difícil" que els 21 casos de llicències per edat deixin de cobrar, donat que es tracta d'un dret adquirit. Ara bé, considera que és més viable frenar les 12 noves peticions per acollir-se a les llicències d'edat que hi ha sobre la taula i ja s'ha demanat un informe jurídic. I reconeix "preocupació entre els treballadors" del Parlament.

Encara no hi ha calendari per negociar-ne amb els treballadors l'extinció. La intersindical, que té tres dels set representants denuncia que són enmig d'una baralla política i lamenten el que consideren una imatge esbiaixada del personal i del càlcul de les retribucions.

A més del malestar dels funcionaris, la Mesa també té sobre la taula com resoldre el tema de la tributació per IRPF de les dietes d'entre 17.000 i 24.000 euros que reben els diputats per representació, encara que no es desplacin i que a hores d'ara assumeix el Parlament.