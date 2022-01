El Parlament paga 1,7 milions d'euros anuals per les anomenades "llicències per edat", que permeten que els funcionaris de més de 60 anys que porten més de 15 a la cambra, cobrar sense treballar.

Ho ha destapat el diari ‘Ara’, que apunta que el règim es va aprovar sota la presidència del republicà Ernest Benach el 2008 i que anirien dels 10.000 euros mensuals que reben dos exsecretaris generals als 4.000 de les categories més baixes.

Modificació sense efectes retroactius El desembre passat aquesta controvertida figura es va modificar i ara el que permet és una reducció de jornada progressiva. La presidenta de la cambra, Laura Borràs, ha estat ella qui ha impulsat la modificació i que des que va assumir el càrrec va posar fil a l'agulla per corregir "l’anomalia" que suposa que hi hagi funcionaris de la cambra que segueixen cobrant tot i estar retirats. “��️ El #Parlament dedica 1,7 milions anuals a pagar 21 funcionaris jubilats.



En una entrevista a TV3, Borràs ha explicat que la modificació no té efectes retroactius, per la qual cosa les persones que ja gaudeixen d'aquest règim el podran mantenir fins que acabi el seu permís. La presidenta del Parlament ha defensat que la voluntat ha estat ajustar aquesta qüestió "a uns paràmetres que siguin racionals, perquè el que hi havia fins ara no ho semblava".

Aragonès nega casos similars a l'administració El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que el Parlament prendrà "les decisions oportunes". En unes declaracions a la visita a la farmacèutica Hipra, a Girona, ha subratllat que a Catalunya "hi ha divisió de poders" però adverteix que li correspon a la Mesa i a la presidència de la cambra "decidir". Intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant una visita a Hipra a Girona El president català aclareix que a la Generalitat no hi ha casos d'aquest tipus: "No ens consta que sigui així, ni des del punt de vista general ni en àmbits concrets". Precisament, l'expresident de la Cambra, Ernest Benach, ha defensat que la decisió es va prendre per unanimitat a la Mesa del Parlament i en negociació amb el Comitè d'Empresa. El també expresident i actual conseller d'Empresa, Roger Torrent, assegura que durant la seva etapa no es va aplicar una pujada salarial com estava prevista i "fins i tot" es va fer una donació "per combatre la covid-19".