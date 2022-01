El Parlament es compromet a acabar amb els privilegis dels funcionaris retirats

Els privilegis dels funcionaris prejubilats del Parlament podrien arribar a la seva fi. Els grups que formen part de la Mesa de la cambra catalana, ERC, JxCat, PSC i la CUP han acordat aquest dimarts fer marxa enrere i portar a terme una reforma en profunditat de l’actual règim de les polèmiques “llicències d’edat”. Aquesta figura permet als treballadors que compleixen 60 anys seguir cobrant el sou tot i estar retirats, tal com ha destapat el diari ARA.

La reforma deixaria sense efecte la darrera modificació del desembre passat en què es reduïa de 5 a 3 els anys per poder seguir rebent les remuneracions. Actualment, hi ha 21 funcionaris acollits al règim amb uns emoluments que s’enfilen fins als 10.000 euros mensuals en el cas de dos exsecretaris generals.

02.07 min El Parlament fa marxa enrere amb la llicència per edat | Helena Garcia

Gallego demana acabar amb la llicència Precisament, el diputat d'En Comú Podem al Parlament, Joan Carles Gallego, ha advertit que “no es pot mantenir la llicència per edat a la cambra catalana”. En una entrevista al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, Gallego ha apostat per negociar amb els representants del conjunt dels treballadors de la cambra catalana i, si cal, plantejar prejubilacions com es fa a les empreses privades. “Joan Carles Gallego diu que cal saber exactament en què consisteix el cas dels sous dels funcionaris del Parlament: "És un acord de negociació col·lectiva o un acord en un col·lectiu específic?" | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/PP87cGfhpU“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 18, 2022 "La mesura no es pot mantenir perquè socialment i pressupostàriament no és acceptable. Difícilment es pot mantenir una situació que socialment no és acceptada", ha afegit. D'altra banda, ha assegurat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no va informar el seu grup fins divendres passat sobre el cas dels sous dels funcionaris. "Se'ns va comunicar quan se sabia que seria notícia", ha dit. Al mateix Parlament, la portaveu del PSC, Alícia Romero també ha denunciat precisament l'opacitat de la mesa sobre el règim en qüestió. Assegura que el seu grup coneixia l'existència de les llicències d'edat, però no sabien quanta gent se'n beneficiava ni els salaris que es rebien.

El Govern eludeix la qüestió Durant la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha hagut d'eludir repetidament les preguntes dels periodistes sobre la polèmica. Plaja s'ha limitat a posar en evidència que a Catalunya hi ha "divisió de poders" i que, per tant, pertoca al mateix Parlament actuar "com ja està fent". En aquest sentit, ha reiterat que "les institucions han de ser exemple de bones pràctiques" i que la Generalitat treballa en aquesta linia. Ara bé, també ha assegurat que "no hi ha cap compareixença prevista" per part del mateix Govern per aclarir o rebutjar aquest tipus de pràctica. “��️ El Govern eludeix la polèmica de les llicències d'edat del Parlament i es remet a la "divisió de poders".



��️ @patriciaplaja: "No hi ha cap compareixença prevista" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/BAMLqA5hPm pic.twitter.com/bAiLpHglYy“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 18, 2022