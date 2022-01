El diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Joan Carles Gallego, avança que situaran la reforma del delicte de sedició a la taula de diàleg entre el govern de l'Estat i el de la Generalitat: "El que és irreversible és la via del diàleg per abordar el conflicte i és a la taula de diàleg on s’ha de situar la reforma del delicte de sedició". El diputat d'En Comú Podem assegura que aquesta reforma es farà "sí o sí" tard o d'hora. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Gallego diu que volen que els acords als quals s'arribi a la taula de diàleg els acabi votant la ciutadania.

"Bilateral i taula de diàleg van en paral·lel" Joan Carles Gallego afegeix que el representant dels Comuns a la taula de diàleg serà Joan Subirats i que les negociacions bilaterals i les de la taula de diàleg entre governs "van en paral·lel". El diputat d'En Comú Podem discrepa de la proposta del PSC de redactar un nou Estatut: "que ho portin a la taula de negociació, no som el 2006" i ha enumerat els aspectes que hauria d'incorporar l'acord: "Competències, blindatge, reconeixement nacional o la llengua". Gallego també ha demanat que el govern de Pere Aragonès convoqui una taula a Catalunya. “☕ @joancgallego defensa que la taula de negociació i comissió bilateral "són dues taules que van en paral·lel" | @EnComu_Podem



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/oTNhR0QDH3“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 18, 2022

"No es pot mantenir una situació socialment no acceptada" Amb relació als sous que mantenen alguns funcionaris del Parlament de Catalunya majors de seixanta anys tot i no treballar, el diputat dels 'Comuns' ha dit que "difícilment es pot mantenir una situació socialment no acceptada". Gallego ha demanat que cal saber exactament en què consisteix aquest acord laboral: "És un acord de negociació col·lectiva o un acord en un col·lectiu específic?". Gallego ha negat saber-ne res: "compartim la indignació general, només pots fer allò que pots explicar". “☕ @joancgallego diu que cal saber exactament en què consisteix el cas dels sous dels funcionaris del Parlament que no treballen @EnComu_Podem



��️ "És un acord de negociació col·lectiva o un acord en un col·lectiu específic?"



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP@GemmaNierga pic.twitter.com/Mb3lWHo8aT“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 18, 2022

"ERC reivindica coses que són fora de l'acord per la reforma laboral" El diputat d'En Comú Podem ha defensat l'acord per la reforma laboral perquè beneficia el contracte indefinit i "recupera" el dret a la negociació col·lectiva: "El principal problema que tenim avui els treballadors i treballadores és la precarietat, els baixos salaris o que les empreses acomiaden amb facilitat". Amb relació a la posició d'ERC Gallego diu que els republicans creuen que la reforma és positiva, però que "de manera lícita" estan marcant perfil polític propi perquè "els ha deixat descol·locats" i voldrien més coses: "ERC està pensant en coses que no són a l'acord". “☕ @joancgallego defensa l'acord per la reforma laboral, tant pel que fa al contracte indefinit com perquè "recupera" el dret a la negociació col·lectiva | @EnComu_Podem



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ldgt6Ko4RH“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 18, 2022