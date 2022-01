La CUP admet ara que "s'hauria d'haver estat més contundent"

La CUP fa autocrítica. El secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de la CUP, Pau Juvillà, admet ara que no han actuat “prou bé” alhora d’aturar les polèmiques llicències per edat. En una entrevista al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La2, ha reconegut que haurien d’haver estat “més contundents” per eliminar els privilegis dels funcionaris de la cambra catalana que continuen cobrant tot i estar retirats.