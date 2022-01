La JEC ordena retirar l'escó al diputat de la CUP Pau Juvillà

El Parlament s’enfronta a un nou conflicte. La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat retirar l’escó al diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa Pau Juvillà. De fet, ordena a la Cambra a què li retiri la credencial. L’òrgan electoral estima que hi ha motius d’inelegibilitat sobrevinguda per la condemna, sense sentència ferma, a sis mesos d'inhabilitació per desobediència quan era regidor a Lleida per part del TSJC.

El Parlament haurà de decidir si retira l'escó Juvillà va ser condemnat al desembre pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per negar-se a complir les resolucions que exigien la retirada de llaços grocs a l'ajuntament de Lleida en 2019. Tant Ciutadans com Vox i el PP van reclamar que, en conseqüència, se li retirés l'acta de diputat del Parlament per incórrer en causa d'inelegibilitat sobrevinguda i van elevar un escrit a la Junta Electoral Central per a pronunciar-se sobre el tema. El Govern expressa el seu suport a Juvillà i treballarà per "acabar amb la repressió" La JEC va donar la raó als tres partits recordant que el delicte de desobediència pel qual ha estat condemnat Juvillà està dins del capítol de delictes contra l'administració i, per tant, conforme a la llei la seva condemna es converteix en causa de inelegibiidad encara que la sentència del TSJC no sigui ferm perquè càpiga recurs davant el Suprem. L'organisme arbitral que presideix el magistrat Miguel Colmenero es va dirigir al Parlament perquè informés de les seves actuacions i la Cambra que presideix Laura Borràs, de Junts, va contestar aleshores que no aprecia motiu per a retirar l'escó al diputat. Ara, haurà de decidir si compleix l'ordre de la JEC.

La CUP defensa l'escó de Juvillà En un tuit, la pròpia CUP ha insistit que defensa que la resolució que "preval" és l'aprovada pel Parlament, "mantenint la seva acta de diputat". Els anticapitalistes han fet una "crida a defensar la sobirania del Parlament". La formació cupaire assegura que la Junta Electoral no és "competent" per a inhabilitar diputats i diputades. “La CUP defensa que la resolució que preval amb relació a la situació del diputat @pjuvilla, és l'aprovada pel @parlamentcat el 17 de desembre mantenint la seva acta de diputat i fa una crida a defensar la sobirania del Parlament de Catalunya. #DeixeunosEnPau pic.twitter.com/GmIuvHlsMa“ — CUP Països Catalans (@cupnacional) January 20, 2022