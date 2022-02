El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, demana investigar totes les agressions sexuals, i no només les de l'Església catòlica: "Investiguem totes les agressions sexuals" i ha recordat que hi ha hagut casos a Mallorca o a València que no s'han volgut investigar. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Rodríguez denuncia que alguns partits al Congrés de Diputats es "troben còmodes" fustigant l’Església: "No volem participar en la fustigació de l'Església catòlica".

"No estem acusant de robar amb els fons europeus" Santi Rodríguez puntualitza que el Partit Popular no està acusant Pedro Sánchez de "robar" amb el repartiment dels fons europeus: "Volem saber què es fa amb ells i si realment serveixen per al que han de servir". Rodríguez ha recordat el Pla E de Zapatero i ha reclamat informació de com es pensen invertir els fons: "Pedro Sánchez no ha volgut crear una comissió pel seguiment dels setanta mil milions d'euros, ho ha hagut de fer del mateix PP".



