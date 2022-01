L'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, considera que el Govern de la Generalitat no ha de dir si desobeirà la sentència del 25%: "Desobeir, el Govern no ho ha de dir mai". Rigau defensa que l'objectiu ha de ser exhaurir tots els terminis possibles per arribar al juny sense aplicar la sentència i hi veu una dimensió política darrere de la polèmica. En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Irene Rigau recorda que hi havia consens per derogar la llei Wert quan el PSOE tornés al poder, però la nova Llei Celaà tampoc blinda la immersió lingüística.

"La política lingüística no ha estat mai taxada per lleis" Irene Rigau defensa que el català a l'escola l'han defensat "sempre" els docents: "la voluntat dels mestres, que ens vam reciclar i vam dir que no seria només d'unes quantes escoles a Barcelona". Rigau afirma que l'altre element clau ha estat la influència política que Catalunya hagi tingut a Madrid: "La política lingüística no ha estat una cosa mai taxada per les lleis". L'exconsellera d'Ensenyament assegura que no li suposarà cap esforç participar en les jornades del PSC sobre la llengua. “��️ "La política lingüística no ha estat una cosa mai taxada per les lleis".



"Amb el 9N hi va haver ànim de venjança" Irene Rigau denuncia "ànim d'escarment" i "venjança" per part de la vicepresidenta del govern de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaria després del 9N en activar el Tribunal de Cuentas: "Quan ens van treure l’acusació de malversació, va dir: 'Això no quedarà així, ho pagaran ells i les seves famílies". Rigau diu que el 9N s’adequava a la llei de consultes i a l’estat de dret. “☕ Irene Rigau defensa que hi havia "ànim d'escarment" i "venjança" per part del govern central després del 9N.



