La diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau, avisa que les sentències judicials no són optatives, en referència a la sentència sobre el percentatge del 25% de castellà a l'escola: "Estem esperant esdeveniments, els actuals membres del Govern són molt valents fins que no veuen la citació judicial". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Grau defensa que el Govern "haurà de baixar el burro" perquè la sentència s'ha de complir i recorda que hi ha un munt d'entitats al darrere: "La millor manera de no judicialitzar és no cometre delictes".

"Hi ha paral·lelismes entre la política lingüística franquista i l'actual" Anna Grau veu dos paral·lelismes entre la política lingüística del franquisme i la de la Generalitat: "En el franquisme escolaritzar era castellanitzar i ara es pretén al contrari, quan no és una realitat del país". La diputada de Ciutadans diu que qui arriba a Catalunya ha de poder parlar "en català o en castellà" i que és un "mal senyal" que el català es presenti com una llengua per progressar. Grau recorda que Franco va aconseguir que s'agafés mania al castellà i ara es vol convertir la llengua en un cavall de batalla política "És evident la llengua que acabarà més perjudicada" en referència al català.



"S'han conegut les llicències per edat perquè algú ha cantat" Amb relació a la polèmica al Parlament sobre les llicències per edat, la diputada de Ciutadans nega que el seu partit conegués la "magnitud" del cas, tot i haver estat a la Mesa del Parlament: "Si ens haguéssim assabentat, l'hauríem 'liat parda'". Anna Grau denuncia opacitat al Parlament i insisteix que la informació del Diari ARA sobre les llicències per edat apareix perquè "algú ha cantat".



��️ "Si ens haguéssim assabentat, l'hauríem 'liat parda'"



