La secretària de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, considera que "no és el moment" de reobrir l'oci nocturn i avança que serà una qüestió que es tractarà la setmana vinent: "Vam posar el certificat covid pensant en l'oci nocturn, però al cap de 3-4 setmanes va començar a incrementar-se els contagis i pensem que en aquesta situació no és el moment de reobrir". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Carmen Cabezas explica que les decisions sobre restriccions es prenen escoltant als departaments implicats, com és el cas del de Cultura: "No és una decisió només de Salut sinó que s'escolta al Departament implicat".

Defensa no confinar tota la classe si no hi ha 5 casos

Carmen Cabezas diu que l'estratègia no és buscar la immunitat de grup sinó "acceptar una realitat en una fase de transmissió comunitària" i que ara els contagis no tenen la mateixa repercussió en morts o hospitalitzacions. Amb relació a la situació a les escoles, Carmen Cabezas defensa els canvis de protocols en aspectes com esperar que hi hagi 5 casos per confinar tota la classe o allargar a set dies el termini per a realitzar els tests: "No estem a la mateixa situació que l'any passat".