El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, defensa que no es toqui "ni una coma" del que es va acordar en les negociacions entre la patronal CEOE i els sindicats per a la modificació de la reforma laboral: "Intentarem parlar amb tots els grups perquè no es modifiqui ni una coma". En una entrevista de Gemma Nierga al 'Cafè d'idees', Sánchez Llibre explica l'"abstenció responsable" de la patronal catalana i demana que no es tramiti com un projecte de llei: "L'ideal seria que no es tramités i si es toqués una coma, que no anés en contra del plantejament que vam acordar".

D'aquesta manera, el líder de la patronal catalana canvia el seu posicionament després que en la reunió amb la CEOE critiqués la nova norma del Govern central i constatés les divisions internes en la gran patronal espanyola.

El màxim responsable de la patronal catalana diu que el sector serveis, el turístic o l'agrícola necessiten la flexibilitat. El president de Foment reconeix que la inflació s'ha desbocat i caldria un acord a tres anys perquè els treballadors no perdin poder adquisitiu.

No s'ha aventurat a concretar de quant hauria de ser aquest augment salarial, però sí ha defensat la necessitat de buscar la manera que els treballadors no perdin capacitat adquisitiva. "No només s'ha d'apujar el salari mínim, sinó tots els salaris", ha afirmat el president de Foment, que ha subratllat que en la patronal sempre han mantingut "ànima social" i han defensat que els salaris "han de ser competitius i la gent s'ha de guanyar la vida".

