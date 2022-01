La impulsora de Centrem, Àngels Chacón, defensa que el nou partit "és molt més" que la Convergència del segle XXI i reconeix que no es trauran de sobre el passat relacionat amb Convergència Democràtica de Catalunya: "Per alguna persona el nom era important, però hem de mirar endavant". Chacón afirma que aspiren a representar el centre de la política catalana allunyant-se de "l'extrema dreta o la dreta neoliberal" i de partits que arriben a "pactes d'esquerra" amb la CUP.

Chacón ha afegit que Centrem no és un "partit de partits" i que està obert a la gent de l'antiga Convergència. En aquest sentit, ha negat que Germà Gordó s'hi hagi incorporat i que no sap "si hi serà" i que Artur Mas té una posició més institucional i creu que no es mourà del PDECat.

"No em penedeixo de res" Àngels Chacón rebat la idea que Centrem és el partit dels "penedits" i defensa que neix amb la voluntat de ser el partit "dels realistes i dels coherents". La impulsora de Centrem diu que no es penedeix de res de la seva etapa com a consellera: "Jo no em penedeixo de res".



��️ "No em penedeixo de res".



"Junts ha aprofitat la xarxa del PDeCAT" Amb relació a la presència de candidatures de Centrem a les pròximes eleccions municipals, Àngels Chacón assegura que n'hi haurà "a les grans ciutats" i que intentaran que n'hi hagi arreu del territori. Pel que fa a les "ofertes" de Junts per Catalunya per captar candidats del PDECat les emmarca en el joc polític. Chacón sí que assenyala que Junts es va aprofitar de la xarxa territorialitzada que tenia el PDeCAT i que no tenen un ideari com han demostrat les diferents posicions en el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat: "Si entres a la seva web no hi ha un ideari de país".



��️ "Junts no tenia una xarxa territorialitzada, va aprofitar la del PDeCAT".



