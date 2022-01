La directora de l'Agència Salut Pública Barcelona, Carme Borrell, es mostra partidària de la declaració d'autoresponsabilitat per tramitar la baixa laboral per un cas de coronavirus. Borrell defensa aquesta mesura per descongestionar els Centres d'Atenció Primària davant la pandèmia. "No pot ser que l'atenció primària acabi col·lapsada per temes burocràtics", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Borrell alerta que el col·lapse de l'atenció primària retardarà el diagnòstic de malalties greus i acabarà afectant el conjunt del sistema de salut.

"L'atenció primària ha estat oblidada" Carme Borrell lamenta la manca d'inversió de recursos per a l'atenció primària i destaca que l'OMS assenyala que hauria de rebre el 25% del pressupost de salut quan en realitat en rep el 14%: "L'atenció primària ha estat oblidada al llarg de la història". “��️ "L'atenció primària ha estat oblidada al llarg de la història".



"La pandèmia entén de classes socials" La directora de l'Agència Salut Pública Barcelona explica que les diferents onades de la Covid han tingut una incidència més gran als barris amb menys recursos econòmics "com la major part de malalties". Carme Borrell recorda que la manera de confinar-se a la primera onada també va ser molt diferent segons la tipologia dels habitatges. Borrell diu que amb la sisena onada el patró ha canviat i ha començat als barris benestants com Sarrià-Pedralbes: "Tenim algunes hipòtesis, com la socialització de sortir al teatre o al restaurant i també l'accés als tests". “��️ "La pandèmia entén de classes, com la major part de malalties".



