Franc Cortada: "No voler-se vacunar és un privilegi de rics"

El director general d'Oxfam Intermón, Franc Cortada, lamenta que hi hagi gent que renunciï a la vacuna de la Covid-19i considera que "no vacunar-se és un privilegi de rics". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Cortada diu que els països rics es van comprometre a transferir vacunes arreu, però la realitat ho desmenteix: "Fa dos anys que parlem del dret de vacunes, però no s'ha aplicat. Aquí estem celebrant la tercera dosi i a l'Àfrica només un 9% de la població ha estat vacunada amb una sola dosi".

"Tots hem aplaudit als sanitaris, però s'ha de pagar amb els impostos" El director de l'ONG reclama mesures fiscals per redistribuir els beneficis dels més rics i combatre d'evasió i elusió fiscal: "Cal apujar impostos als més rics i combatre l'evasió fiscal". Cortada explica l'informe que detalla com les grans empreses de l'IBEX s'han anat obrint cada vegada més als paradisos fiscals: "Tots hem aplaudit als sanitaris, a les residències, als mestres durant la crisi de la Covid, però això s'ha de pagar i els impostos serveixen per pagar-los i que arribin a tothom".



️ "Apujar impostos als més rics i combatre l'elusió i evasió fiscal".



"La reforma laboral del 2012 és la causa del creixement de la pobresa" Sobre el creixement de la pobresa a Espanya, Cortada culpa "directament" a la reforma laboral del 2012: "La precarietat laboral és el gran element distintiu del per què hi ha més pobresa". Cortada lamenta que la reforma que s'està tramitant al Congrés de Diputats "tenia molt recorregut de millora" perquè la vulnerabilitat té molt a veure amb la precarietat laboral, la rotació i la parcialitat de contractes o els falsos autònoms. El director general d'Oxfam Intermón assenyala que el col·lectiu dels joves són els qui més han patit la crisi i lamenta que els ajuts socials no aborden les causes estructurals i només tenen la vocació "de pal·liar, com una tireta i atenuar el cop".



️ "La precarietat laboral és el gran element distintiu".



