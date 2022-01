Jordi Puigneró nega una purga política als Mossos: "En cap cas"

El vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha negat una purga a la cúpula dels Mossos d'Esquadra i critica l'actitud del Partit Socialista de Catalunya (PSC): "És més propi de Ciutadans". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Puigneró ha assegurat que la renovació de la cúpula del cos policial català l'ha "recolzat" el Govern i donat el seu suport al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, tot i que considera que és la seva responsabilitat.

El vicepresident de la Generalitat s'ha mostrat sorprès per la decisió de l'oposició de demanar la seva compareixença al Parlament: "No ho entenc perquè ho demanen".

"No se'ns ha volgut a la taula"

Jordi Puigneró puntualitza que no va criticar la taula de diàleg, sinó el fet que no es reunís "perquè si no es reuneix, evidentment no hi ha diàleg". Puigneró diu que Junts per Catalunya vol ser a la taula, que ho han demanat, però que no se'ls hi ha volgut. El vicepresident ha assenyalat al PSOE com qui ha vetat als representants de Junts i afirma que sense ells no es podrà resoldre el conflicte polític: "Si no volen parlar d'autodeterminació ni d'amnistia i només de beques és que no volen resoldre el conflicte".