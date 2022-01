El president parlamentari i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que "tot apunta a una purga" els últims canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra el passat mes de desembre. En una entrevista al 'Cafè d'idees', Illa ha admès que no troba raó als nous càrrecs policials del cos policial: "Tot sembla una purga. Ens té molt preocupats".

Demanarà la compareixença d'Elena i Puigneró

En aquest sentit, Illa assegura que els volen arribar "al fons de l'assumpte" d'aquestes destitucions i nous nomenaments: "Les informacions apunten a una possible purga, apunten a una possible politització i interferència política la direcció del cos. Per aquí no es pot passar".

Illa ha assenyalat que, segons les publicacions periodístiques, s'estan esborrant correus electrònics i, diu que el PSC demanarà la compareixença del conseller D'Interior Joan Ignasi Elena i del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró per esclarir les informacions sobre els fets: "Si s'han esborrat correus i hi ha interferències polítiques, ho volem saber", ha afirmat.