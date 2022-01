La Conselleria d'Interior destitueix al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després d'haver ocupat el càrrec en dues ocasions, l'última, el novembre de l'any passat. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha justificat la decisió per obrir "una etapa amb nous lideratges" al capdavant del cos i ha nomenat al comissari en cap de la regió de Tarragona, Josep Maria Estela com a substitut. Elena ha expressat la voluntat de seguir comptant amb Trapero als Mossos i ha reconegut la feina de Trapero al capdavant del cos policial durant els dos períodes: del 2013 al 2017 i des del novembre del 2020 fins al moment de la seva destitució.

Necessitat de nous lideratges

El conseller d'Interior, ha assegurat que tot i que confiava i confia en el major Trapero, ha optat per un relleu al capdavant de la policia catalana per obrir una nova etapa i rejovenir el cos amb un nou lideratge més coral. Estela, per la seva banda, ha anunciat que treballarà per "reforçar" la col·laboració amb els cossos policials de l'Estat. També és partidari d'"enfortir" la relació de confiança i lleialtat amb la judicatura i la fiscalia.

Un dels punts en els quals s'ha posat més èmfasi en la presentació d'Estela com a nou responsable dels Mossos ha estat la de deixar de banda "els personalismes" per prendre decisions en equip.