El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el Dr. Juan Pablo Horcajada, alerta que no s'ha arribat al pic de la pandèmia arran de l'entrada de la variant òmicron: "Estem malament. I no hem arribat al pic". El Dr. Horcajada explica que l'ocupació de tres de les quatre plantes de Covid a l'Hospital del Mar està completa i que l'UCI també està plena: "La capacitat d'ingressos no pots compensar les altes que anem donant".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar diu que han de deixar d'atendre altres malalties i destinen tot el personal a la Covid.

"Endarrerir el retorn a l'escola no és bo" El doctor Horcajada veu encertat no endarrerir el retorn a l'escola "crec que els nens necessiten normalitat" i demana mesures perquè la pandèmia no s'estengui tant a les aules, com ara la ventilació, fer activitats a l'aire lliure i l'ús correcte de les mascaretes. L'expert en malalties infeccioses destaca les dificultats de prendre decisions contra la pandèmia: "L'economia s'ha tingut sempre molt en compte, però no crec que sigui dolent".



Una altra de les preocupacions del Dr. Horcajada és la provisionalitat del personal de suport que contracten els hospitals per a cobrir les baixes del personal sanitari. Juan Pablo Horcajada ha lamentat que, el dia d'avui, no se sàpiga si els renovaran els contractes a dia u de febrer: "S'han d'esclarir els dubtes sobre si podrem mantenir els recursos humans actuals".





"És una bona decisió adquirir els antivirals de Pfizer" El doctor Juan Pablo Horcajada celebra que el govern central adquireixi els antivirals de Pfizer perquè aquests antivirals es podran aplicar a pacients de risc els primers dies de patir la malaltia i es podrà tallar la progressió de la Covid. Horcajada explica que l'estudi de Pfizer sobre els antivirals en comprimits han evitat l'ingrés a l'hospital del 80% de les persones que han pres les pastilles.







