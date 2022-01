Malestar als Mossos pels últims relleus a la cúpula policial

El malestar ha arribat fins a aquesta setmana amb el canvi més controvertit a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Aquest dilluns, es publicava l'organigrama definitiu dels nous nomenaments: la destitució de l'intendent Toni Rodríguez de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC), i que va investigar al Govern. De ser el màxim responsable d'investigació criminal, passa a dirigir la comissaria de Rubí.

Un canvi en una trentena de comandaments que va començar abans de les vacances de Nadal, fa menys d'un mes, el 20 de desembre de 2021, amb la destitució del major Lluís Trapero, qui encara no té destí dins de la policia catalana i que va ser substituït per Josep Maria Estella.

El Govern de la Generalitat argumentava que aquest relleu per la necessitat de nous lideratges i rejovenir el cos amb un nou lideratge més coral.

Des dels sindicats policials estan dividits. Per a USPAC aquests canvis controvertits és un avís a navegants. El seu portaveu, Albert Palacio confirmen que Rodríguez havia dirigit investigacions a líders independentistes com la presidenta del Parlament Laura Borràs o l’exconseller Miquel Buch, per suposada corrupció: "Ha sigut una tallada de cap molt bèstia. Inclús d'ensenyar el cap a la resta de gent com dient vigileu on poseu el nas, vigileu el que feu". Per una altra banda, el portaveu del sindicat SPC, David Miquel, no ha qüestionat aquests nomenaments: "Res a dir, se li haurà de donar un vot de confiança, no?"