La investigadora del grup BIOCOMSC de UPC, Clara Prats, defensa que les terceres dosis contra la vacuna del coronavirus estan funcionant. Prats envia un missatge d'optimisme davant de l'augment de casos i les noves mesures contra l'òmicron. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que aquesta variant circula molt més ràpidament que la delta: "La variant Delta va trigar 3 mesos a ser prevalent, ara la variant Òmicron ho aconsegueix en un mes". La investigadora avisa que cal aturar la transmissió per evitar el col·lapse dels hospitals.

"La mascareta a l'exterior no és massa efectiva" Clara Prats reconeix que l'obligatorietat de l'us de la mascareta a l'exterior no és "massa" efectiva en termes de reduir la transmissió de la Covid-19: "La circulació del virus és enorme. La probabilitat d'estar-hi amb contacte és molt gran". La investigadora defensa que els contactes estrets haurien de fer quarantena tant si estan vacunats com si no i diu que "es fan enrere" perquè no s'aplicaria a tot l'Estat: "No caldria mantenir-la en el temps, però ara mateix seria una mesura molt important". “☕ Clara Prats reconeix que l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior no és "massa" efectiva en termes de reduir la transmissió de la Covid-19 | @prats_clara @BIOCOMSC1 @la_UPC



https://t.co/Pbe5vRWkNP

https://t.co/UovTVdoKyw

pic.twitter.com/qiK0ABgiQl" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 23, 2021

"Es podria tancar tot el que no sigui essencial" Amb relació a l'ajornament de la tornada a les escoles després de les vacances de Nadal, Clara Prats diu coincidir amb les recomanacions de l'OMS, que diuen que el tancament ha de ser l'última mesura a prendre. La investigadora avisa que en les setmanes vinents es podria decretar un nou confinament per tancar tot el que no sigui essencial durant una o dues setmanes. Prats assenyala que el confinament no és avui sobre de la taula, però cal veure l'efectivitat de les noves mesures: "Si segueix el creixement exponencial que tenim aquests dies, es podria valorar aquesta mesura". “☕ Clara Prats considera que un tancament de tot allò que no sigui essencial "es podria valorar" si segueix l'augment exponencial casos de contagis | @prats_clara @BIOCOMSC1 @la_UPC



https://t.co/Pbe5vRWkNP

https://t.co/UovTVdoKyw

pic.twitter.com/TXqV5ChMU1" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 23, 2021