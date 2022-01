El catedràtic d'Estructura Econòmica per la Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, ha defensat que cap institució econòmica admet que Espanya creixerà el 6,5% que contemplen els comptes estatals. El catedràtic d'Estructura Econòmica recorda que el Banc d'Espanya ha situat el creixment en el 4,5%. En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Santiago Niño diu que el coronavirus és una malaltia "per a rics i per a empreses potents" i considera que Espanya no pot donar compensacions als sectors afectats pel tancament d'activitats "perquè és un país pobre".

Eliminar la temporalitat és una quimera Una altra de les consideracions de l'economista és que "serà molt difícil aplicar" el que planteja la reforma laboral pel que fa a la temporalitat. Santiago Niño recorda que ha de tornar a créixer i que aquesta alta taxa de temporalitat en els llocs de treball es produeix per l'estacionalitat de l'economia espanyola que suposa un 26% del PIB: "Espanya té un PIB estacional, és turisme, és restauració, és hostaleria, és oci, és transport. Eliminar-la és una quimera". “��️ "Eliminar la temporalitat és una quimera total".



"Hi haurà retallades a les pensions" Santiago Niño recorda que quan es va instaurar el sistema de pensions es va fer d'acord amb quatre supòsits: "Zero atur, salaris permanentment indexats a la inflació, demanda de treball a l'alça i esperança de vida de com a màxim deu anys després de jubilar-se. Quin d'aquest s'ha acomplert?". El catedràtic d'Estructura Econòmica considera que hi haurà retallades en les pensions, per bé que "el concepte de pensió durarà molts anys, però anirà convergint cap a la renda bàsica". “☕ @sninobecerra considera que hi haurà retallades en les pensions, per bé que "el concepte durarà molts anys".



