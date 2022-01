El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, defensa que la majoria del 52% del sobiranisme al Parlament representa a la majoria que hi ha al carrer, que considera més àmplia: "La majoria del 52% no està trencada. No em preocupa el to de la CUP". El conseller d'Economia i Hisenda defensa que els pressupostos es pacten en funció d'amb qui pots fer-ho i recorda que a Pedro Sánchez" segur que no li agrada pactar amb Bildu o ERC". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Jaume Giró, celebra l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2022 en un context sense majories: "Són els millors Pressupostos per Catalunya, però insuficients".

"No hi ha una línia vermella al PSC" Jaume Giró explica que han avançat en moltes coses amb En Comú Podem i que no han hagut de renunciar al programa de govern. Giró també s'ha referit al PSC i ha recordat els acords per renovar algunes institucions com el CAC o el Síndic de Greuges. Giró nega que hi hagi cap línia vermella amb els socialistes: "A qualsevol país, es pacta cada cosa amb qui pots" i reclama unitat a tots els partits per demanar fons Covid. “☕ Jaume Giró assegura que no hi ha una línia vermella amb el PSC | @economiacat @JuntsXCat



��️ "A qualsevol país, es pacta cada cosa amb qui pots pactar-la".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/XM5ignuo2H“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 24, 2021

"Intentarem abaixar l'impost del patrimoni" El conseller d'Economia i Hisenda diu que la rebaixa de l'IRPF "beneficiarà al 80% dels catalans" i que suposa beneficiar als qui ingressin menys de 33.000 euros l'any. Giró diu que es pretén revertir "una sentència injusta del Tribunal Constitucional" Giró recorda que en els darrers anys hi ha hagut 40 sentències que han anat en contra de l'acció legislativa del Parlament. Jaume Giró avança que abaixarà l'impost de Patrimoni "quan l'economia catalana es vagi recuperant". “☕ Jaume Giró avança que abaixarà l'impost de patrimoni "quan l'economia catalana es vagi recuperant" | @economiacat @JuntsXCat



��️ "És un impost més singular".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/834bVTdm6Z“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 24, 2021

"No aniré a cap acte protocol·lari amb el Rei" Jaume Giró assegura que no ha anat ni anirà a cap acte protocol·lari en el qual hi hagi el Rei, pel paper que va tenir "en els fets d'octubre". El conseller diu que més enllà del discurs del 3 d'octubre del 2017, bona part del paper que va tenir "el coneix tothom". “☕ Jaume Giró explica que no anirà a cap acte en el qual hi hagi el rei, pel paper que va tenir "en els fets d'octubre", més enllà del discurs del dia 3 | @economiacat @JuntsXCat



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/kXamh36ptM“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 24, 2021