El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, explica que la nova Llei de Trànsit no afectarà les multes econòmiques, si no que posa al dia el permís per punts: "No toca augmentar sancions". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Navarro diu que entre els canvis més destacats hi ha l'augment de la retirada de punts per conduir amb el telèfon mòbil a la mà: "Des del 2016, la primera causa dels accidents mortals és la distracció i té un nom: telèfon mòbil i whatsapp".

Amb la nova Llei es podran treure fins a 6 punts per dur el telèfon a la mà o 3 si s'està en un suport, però s'està manipulant, la sanció econòmica es manté en 200 euros.

Assegurança obligatòria pels patinets elèctrics Pere Navarro afirma que caldrà l'assegurança obligatòria per circular amb patinet elèctric: "Hi ha consens i l'assegurança és sí o sí, però depèn del ministeri d'Economia". El director general de la DGT recorda que l'ús del patinet està prohibit a les carreteres i limitat a les ciutats.



��️ Aposta per "disciplinar" i per l'assegurança obligatòria.



Navarro diu que cal acordar-ne l'ús amb els ajuntaments i descarta que s'hagi d'aprovar un examen per conduir un patinet elèctric: "s'ha de disciplinar i falta acordar petits detalls".

"Molt em temo que les autopistes les han de pagar els usuaris" Amb relació a l'eliminació d'alguns peatges a les autopistes de l'Estat, el director general de la DGT diu que ho han de pagar els usuaris com passa a la resta d'Europa "no hi ha massa alternatives". Pere Navarro assegura que "tenim unes carreteres esplèndides" i cal valorar, conservar i mantenir la xarxa viària: "A tot Europa ho paga qui ho utilitza".



��️ "Molt em temo que és sí o sí".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PHYVQUK72D“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 21, 2022